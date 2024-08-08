Облвласти: калининградские абитуриенты чаще поступают на программы СПО

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В последние годы в регионе среди выпускников наблюдается рост популярности среднего профессионального образования. В этом году соотношение СПО и высшего образования составило 60 к 40%, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

«В последние годы в нашей области сложилась стойкая тенденция роста популярности у абитуриентов программ среднего профессионального образования, — сообщила „Новому Калининграду“ представитель пресс-службы министерства образования области Елена Будеркина. — Если ещё 7-8 лет назад соотношение численности студентов СПО и высшего образования было 40 и 60%, 5-6 лет назад было 50/50, то последние 3-4 года уже стало 60% СПО и 40% ВО».

Самыми востребованными специальностями среди калининградских выпускников традиционно остаются экономика, информационные технологии, туризм и медицина. Спрос растёт и на инженерно-техническое образование и педагогику, сообщает правительство региона.

Ранее «Новый Калининград» выяснил, куда чаще всего стремятся поступить калининградские абитуриенты. Одними из самых востребованных специальностей для поступающих на высшее образование в БФУ им.Канта стали реклама, международные отношения и бизнес-информатика.



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