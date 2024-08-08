Администрация Калининграда ищет поставщика 12 троллейбусов за 490 млн рублей

Городские власти объявили конкурс на поставку 12 троллейбусов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Троллейбусы должны иметь минимум 33 сидячих места, а общее число пассажиров должно составлять 80-90 человек. Заказчиком транспорта является муниципальное казённое предприятие «Калининград-ГорТранс», победителя конкурса определят 27 августа. Ему предстоит поставить транспорт в срок с 15 ноября по 15 декабря 2024 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 489 млн 600 тыс. рублей.О планах городских властей закупить 12 троллейбусов стало известно в начале августа. Ранее врио губернатора Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале обращал внимание на изношенный парк троллейбусов и другого транспорта. После посещения трамвайного депо, автобусного и троллейбусного парка врио губернатора «поручил подготовить программу обновления транспорта по годам с привязкой к проекту эффективной транспортной сети с учётом градостроительной ситуации».