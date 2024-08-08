Администрация Калининграда ищет поставщика 12 троллейбусов за 490 млн рублей

Администрация Калининграда ищет поставщика 12 троллейбусов за 490 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Городские власти объявили конкурс на поставку 12 троллейбусов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Троллейбусы должны иметь минимум 33 сидячих места, а общее число пассажиров должно составлять 80-90 человек. Заказчиком транспорта является муниципальное казённое предприятие «Калининград-ГорТранс», победителя конкурса определят 27 августа. Ему предстоит поставить транспорт в срок с 15 ноября по 15 декабря 2024 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 489 млн 600 тыс. рублей.

О планах городских властей закупить 12 троллейбусов стало известно в начале августа. Ранее врио губернатора Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале обращал внимание на изношенный парк троллейбусов и другого транспорта. После посещения трамвайного депо, автобусного и троллейбусного парка врио губернатора «поручил подготовить программу обновления транспорта по годам с привязкой к проекту эффективной транспортной сети с учётом градостроительной ситуации».

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