В Соцфонде уточнили, сколько жителей области вышли в 2024-м на досрочную пенсию

С начала 2024 года Социальный фонд назначил 344 жителям региона страховую пенсию по возрасту досрочно, сообщает пресс-служба отделения СФР по Калининградской области.

На отдых раньше установленного срока вышли 108 человек, которые были заняты работой с тяжёлыми условиями труда, и 70 жителей региона, проработавших на Крайнем Севере. Помимо этого, правом на досрочный выход на пенсию воспользовались 40 работников педагогического образования, 33 медицинских и 32, проработавших в плавсоставах на водных судах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров. Закон начнёт действовать с 1 февраля 2025 года, индексация будет проводиться дважды в год. 1 февраля будет индексироваться вся пенсия целиком, а 1 апреля только страховая часть.