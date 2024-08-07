Соцфонд РФ: пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться два раза в год

С 2025 года индексация пенсий работающих пенсионеров в России будет проводиться два раза в год. 1 февраля будет индексироваться вся пенсия целиком, а 1 апреля только страховая часть. Об этом сообщается на сайте Социального фонда РФ.

«Каждая февральская индексация будет проводиться с учетом индекса роста потребительских цен за прошедший год. Повышение будет затрагивать всю пенсию целиком, то есть страховую и фиксированную часть, с учетом всех предыдущих индексаций.

Второй этап повышения запланирован с 1 апреля каждого года. На этом этапе размер страховых пенсий будет индексироваться исходя из роста доходов Соцфонда. Такое повышение затронет только страховую часть пенсии, то есть ту, что формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента», — уточнили в фонде.

Напомним, с 1 февраля 2025 года в России возобновляется индексация пенсий работающих пенсионеров. Соответствующий закон вначале июля подписал президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что данное решение затронет порядка 7,87 млн человек.