Мэрия рассказала, сколько отдыхающих спасли на городских пляжах в 2024 году

Мэрия рассказала, сколько отдыхающих спасли на городских пляжах в 2024 году
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Калининграда рассказала о количестве спасённых на городских пляжах отдыхающих. Официальные цифры появились в телеграм-канале мэрии в пятницу, 9 августа.

Статистику администрация Калининграда привела в формате противостояния со смертью. За два месяца лета 2024 года случаев с несчастным исходом нет.

«С 1 июня на официальных городских пляжах из лап „костлявой“ было вырвано 14 человек (6 детей). Тот факт, что в статистике нет ни одного утонувшего — целиком заслуга наших матросов-спасателей», — говорится в сообщении властей.

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Власти Калининграда рассказали, что в водоёмах чаще всего тонут те, кто умеет плавать. По мнению мэрии, у этого несколько причин: состояние алкогольного опьянения, лихачество, переоценка своих сил и незнание правил поведения в экстремальной ситуации.

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