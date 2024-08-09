Мэрия рассказала, сколько отдыхающих спасли на городских пляжах в 2024 году

Администрация Калининграда рассказала о количестве спасённых на городских пляжах отдыхающих. Официальные цифры появились в телеграм-канале мэрии в пятницу, 9 августа.

Статистику администрация Калининграда привела в формате противостояния со смертью. За два месяца лета 2024 года случаев с несчастным исходом нет.

«С 1 июня на официальных городских пляжах из лап „костлявой“ было вырвано 14 человек (6 детей). Тот факт, что в статистике нет ни одного утонувшего — целиком заслуга наших матросов-спасателей», — говорится в сообщении властей.

Нужны спасательные посты: как обстоят дела с безопасностью на пляжах региона

Власти Калининграда рассказали, что в водоёмах чаще всего тонут те, кто умеет плавать. По мнению мэрии, у этого несколько причин: состояние алкогольного опьянения, лихачество, переоценка своих сил и незнание правил поведения в экстремальной ситуации.