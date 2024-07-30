Нужны спасательные посты: как обстоят дела с безопасностью на пляжах региона

Пляжный сезон в Калининградской области длится уже два месяца и, учитывая погодные тенденции последних лет, может продлиться до середины и даже конца сентября. Как обстоят дела с безопасностью пляжей в регионе, рассказали на оперативном совещании правительства области в минувшую среду главы администраций четырех «прибрежных» муниципалитетов.

Число погибших растёт

Первым о ситуации на побережье отчитался глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников. В округе утверждены три пляжа: два в Балтийске, один — на косе. На них находятся четыре спасательных поста общей численностью в 24 человека. Перечислив всё, что местные власти сделали для организации отдыха на море в 2024 году, Мельников перешёл к теме обустройства новых спасательных постов. В частности, чиновник акцентировал внимание на пляже в районе арт-деревни «Витланд». По подсчётам администрации, обустройство стационарного спасательного пункта там обойдётся в 3,6 млн рублей. Мельников сказал, что в муниципальном бюджете пока таких средств нет, и патрулирование территории производится на автомобиле.

Обустройство спасательного пункта требует дополнительных затрат на оборудование, обучение специалистов и их зарплаты. Глава администрации Балтийска подчеркнул, что для открытия трёх новых постов вместе с пляжной инфраструктурой (наряду с «Витландом» они нужны также в посёлках Павлово и Мечниково) необходимо по 9-10 млн рублей на каждый. «Для организации просто наблюдательных спасательных постов без обустройства пляжной инфраструктуры затраты составляют 3 млн рублей по одному месту», — заметил Мельников.





Глава администрации также рассказал о промежуточной статистике происшествий на пляжах. Цифра утонувших на территории округа выросла, по сравнению с прошлым годом. «В результате массового отдыха граждан на водных объектах пять человек утонуло в местах необорудованного побережья на диких пляжах. По сравнению с прошлым годом уже плюс два <...> Порядка 20 человек на сегодняшний день спасено», — доложил чиновник. При этом на купающихся в запрещённых местах, по словам главы администрации Балтийского округа, завели шесть административных дел.

Врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных такая динамика не впечатлила: он спросил у главы администрации, что можно сделать, чтобы нивелировать эту тенденцию. «Нужно на 2025 год предусмотреть два спасательных поста, как минимум, в районах массового отдыха жителей области на территории побережья: на „Витланде“ и в районе Мечниково», — ответил Мельников.

За восемь лет — одна смерть на воде

Вторым выступил Сергей Кошевой, глава Зеленоградской администрации. По его словам, в 2023 году во время пляжного сезона в городе-курорте спасли 56 человек, 372 отдыхающим оказали медицинскую помощь, 106 потерянных детей вернули родителям, провели более 1500 профилактических бесед. Кошевой напомнил, что в прошлом сезоне в районе создали МАУ «Центр обеспечения безопасности», контролирующее в том числе и обстановку на побережье. В его штате сейчас работают 93 спасателя — 46 человек в смену. Всего в округе 10 официальных пляжей.

По словам главы Зеленоградской администрации, муниципалитет оплатил обучение спасателей, однако их набор навыков нельзя считать профессиональным. Мужчины получают базу, позволяющую им оказывать первую помощь пострадавшим и спасать людей в воде. Курс обучения составил 72 часа, подчеркнул Кошевой. Несмотря на все принимаемые во время сезона меры безопасности (буйки с канатами, оповещения жителей, черные флаги, электронные табло и др.), зеленоградская статистика по всем параметрам также в этом году идёт вверх.





Начиная с 1 июня 2024 года, на побережье муниципалитета спасли 68 человек (с 2016 года их уже 430), врачебную помощь получили 157 отдыхающих, выявили 65 потерявшихся детей. По словам главы администрации, разъяснительные беседы стали будничным делом для зеленоградских спасателей: в муниципалитете полно тех, кто купается в запрещённых местах, прыгает с пирсов и волнорезов и тд. Статистика смертей в городе-курорте была стабильной с 2016 года — 0 случаев на официальных пляжах. 30 июля спасатели достали первого за восемь лет утонувшего, отметил Кошевой.

«Вот тот случай, который произошёл вчера (30 июля — прим „Нового Калининграда“). Только за один день наши спасатели спасли 26 человек. Одного гражданина, который предпринял попытку самостоятельно спасти без средств спасения, не удалось спасти. Это первый случай с 2016 года, когда мы допустили гибель человека на водном объекте», — сказал глава Зеленоградской администрации.

Он также вышел с предложением создать в регионе базу профессиональной подготовки спасателей вместе с МЧС. Беспрозванных идея понравилась, и он тут же обратился к ведомству. «Вы тогда, пожалуйста, возьмите в работу, вместе изучите состав этого центра, но так, чтобы не было дублирования вашей работы, связанной со спасением людей», — заключил врио губернатора.

Погибших нет

Глава администрации Пионерского Леонид Шибаев коротко рассказал, что промежуточные итоги пляжного сезона-2024 подсчитаны 26 июля. Согласно им, два официальных пляжа в Пионерском посетили почти 188 тыс. человек. На них пришлось одно спасение (пьяный отдыхающий полез в воду), семь оказаний медицинский помощи и 10 потерявшихся детей. Всего на пляжах в Пионерском работает 21 спасатель.

«Утоплений в этом году не допущено, равно как и в предыдущем, и годом ранее», — заявил Шибаев и отметил, что по окончании купального периода в муниципалитете оборудуют ещё один спасательный пункт на центральном пляже.

Обсуждение темы безопасности на воде завершил глава Светлогорской администрации Владимир Бондаренко. В его округе полностью идентичная соседнему району статистика: утонувших отдыхающих за последние два года нет, девять потерявшихся детей вернулись к своим родителям, одного человека спасли. При этом новых спасательных постов на светлогорском побережье будет сразу два. «В следующем году мы планируем по мере того, как „Балтберегозащита“ будет прекращать [работы] и освобождать территорию побережья, организовать новые два поста. Один из них в посёлке Отрадное», — заключил Бондаренко. Всего в округе три пляжа: в Светлогорске, Приморске и Отрадном, на них работают 23 спасателя. Окончательные итоги власти собираются провести по завершении купального сезона — в октябре 2024 года.





Отметим, что в конце мая врио губернатора Алексей Беспрозванных предлагал возложить обязанность оборудовать места для купания на глэмпинги и кемпинги.

У властей вызывали опасения, в частности, такие места отдыха в поселках Отрадное, Сокольники и арт-деревне Витланд в Балтийском округе. Беспрозванных говорил, что «необходимо рассмотреть вопрос оборудования таких стихийных пляжей, популярных у жителей, обеспечить безопасность отдыхающих, пересмотреть требования к строительству кемпингов и глемпингов, заложив обязательным условием организацию мест для купания». Однако эта тема на совещании в среду не поднималось. Не было среди присутствующих и главы администрации Янтарного Артура Крупина, поэтому безопасность на одном из самых популярных пляжей региона осталась без внимания.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», скриншот трансляции оперативного совещания правительства Калининградской области