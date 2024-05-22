Горвласти заявили, что чаще всего в воде тонут те, кто умеет плавать

Власти Калининграда рассказали, что в водоёмах чаще всего тонут те, кто умеет плавать. Об этом сообщается на сайте администрации города в среду, 22 мая.

По мнению мэрии, у этого несколько причин: состояние алкогольного опьянения, лихачество, переоценка своих сил и незнание правил поведения в экстремальной ситуации. На последнем пункте власти остановились подробнее и перечислили несколько пунктов безопасного отдыха на воде. В водоёмах нельзя заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах, залезать на судна, бросать в воду стекло, оставлять детей без присмотра, прыгать в воду с лодок, катеров или причалов и тд.

«На территории городского округа „Город Калининград“ определены для купания водные объекты: озеро Пелавское, озеро Карповское, озеро Шенфлиз, Голубые озера, озеро (обводненный карьер) в районе садоводческого некоммерческого товарищества „Мечта“», — напоминает мэрия (авторская пунктуация сохранена — прим. «Нового Калининграда»).