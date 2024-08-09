Центробанк назвал масштаб поддельных купюр в Калининграде в 2024 году

Центральный банк Российской Федерации назвал масштаб поддельных денег в Калининграде за первое полугодие 2024. Цифры размещены на официальном сайте регулятора в пятницу, 9 августа.

В банковской системе региона с января по июнь специалисты обнаружили 14 поддельных российских купюр и две стодолларовые банкноты. Отмечается, что количество найденных фальшивок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшилось.

«Большая часть фальшивок, как и раньше, пришлась на банкноты номиналом 5000 рублей образца 1997 года — 11 банкнот. Также в банках были выявлены три поддельные 1000-рублевые банкноты. Количество поддельных долларов США также снизилось. С января по июнь прошлого года специалисты выявили пять таких подделок», — говорится в сообщении Центробанка РФ.

Напомним, в 2023 году в банковской системе Калининградской области обнаружили и изъяли из обращения 31 поддельную банкноту Банка России. По сравнению с 2022 годом количество подделок снизилось на 38%. Количество поддельных банкнот иностранных государств снизилось почти в два раза. Всего выявили восемь таких подделок.