Под Гусевом анонсировали акцию в память о воинах Первой мировой войны

Под Гусевом анонсировали акцию в память о воинах Первой мировой войны
Схема проезда. Изображение: Валерий Гусаров
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Под Гусевом анонсировали мероприятие в память о воинах-участниках Первой мировой войны. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил координатор волонтерского движения «Технополиса GS» и «Бессмертного полка российской императорской армии» Валерий Гусаров.

Акция пройдёт в посёлке Лощинка в субботу, 17 августа, на воинском захоронении Первой мировой войны. Время начала памятной церемонии — в 13:00.

«Это спокойное семейное мероприятие, без официоза и обязаловки, для тех, кто хочет помянуть своих родных — воинов Первой мировой войны. <...> Предусмотрено два автобуса из Калининграда: один в 07:45 с площади Калинина, дд. 1-7 (в основном для реконструкторов), и в 10:45 от площади у бывш. Дома Советов (для „гражданского“ населения). <...> Как правило, укладываемся в 1,5 часа c реконструкцией. На месте будут биотуалеты», — написал Гусаров.

В программе мероприятия запланированы лития, небольшой митинг, минута молчания, возложение цветов и «выход в зону военно-исторической реконструкции и чая с пирогами».

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