В Зеленоградске пообещали обновить тактильные плитки в городе до конца сентября

В Зеленоградске пообещали выложить более тысячи тактильных плиток на улицах города до конца сентября. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своей странице «ВКонтакте».

Тактильные указатели для слабовидящих выполнены из гранита, всего планируется выложить около 1100 плиток. По словам властей, сейчас работы завершаются на улице Большой окружной. Дальше подрядчик приступит к выкладке на улицах Марины Расковой, Тургенева, Московской, Ткаченко, Саратовской, Пограничной, Октябрьской, Володарского, Герцена, а также в переулках Балтийском и 3-м Московском.

«В прошлом году жители города жаловались в администрацию, что желтая тактильная плитка быстро приходит в негодность, частично осыпается и становится небезопасной для обычных пешеходов и бесполезной для слабовидящих. Сначала планировали использовать вместо тактильной плитки мелкоформатную брусчатку. Но после консультаций с представителями местного отделения Всероссийского общества инвалидов от этой идеи отказались. Выбор остановили на гранитных тактильных указателях — они прочные, долговечные, эстетичные и легко монтируются», — написала администрация Зеленоградска в своём посте.