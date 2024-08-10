В Балтийске на побережье собрали 10 кубометров мусора

На морском побережье Балтийска собрали 10 кубометров мусора. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии в своём телеграм-канале в субботу, 10 августа.

Отмечается, что акции поучаствовали сотрудники муниципальной администрации, центра «ЕКАТ-Калининград», РЖД, «Гидротехника», волонтёры и жители города. Инструктаж по правильной сортировке отходов им провели специалисты из ЕСОО.

«Вдоль пляжа участники акции собрали 10 кубометров отходов, из которых половину отправим на переработку», — говорится в сообщении минприроды Калининградской области.