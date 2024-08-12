Калининградская область вошла в топ-30 регионов по качеству дорог

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Калининградская область за год поднялась в рейтинге российских регионов по качеству дорог с 37 на 30 место. Данные о состоянии дорог в 85 субъектах РФ проанализировали эксперты РИА «Рейтинг».

На конец 2023 года в Калининградской области нормативным требованиям соответствовали 59,8% автодорог регионального и местного значения. Годом ранее показатель держался на уровне 54,2%.

Плотность дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляла на конец года 518,9 км на 1000 км² территории (показатель конца 2022 года — 524,1 км).

Нормативным требованиям отвечают только 54,1% российских автомобильных дорог. В тройку лидеров по количеству качественных магистралей входят Москва (97,6 %), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4 %) и Краснодарский край (84,4). Последние строчки рейтинга занимают Волгоградская, Кировская и Архангельская области, где стандартам соответствуют от 15,7 до 29,7% дорог.

В рейтинг не вошли Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР. Данные этих субъектов не рассматривались.

По данным Калининградстата, в 2023 году протяжённость дорог общего пользования в Калининградской области составила 9102 км, из них 7835,8 — дороги с твёрдым покрытием, 5654,2 км дорог в регионе — с усовершенствованным покрытием.

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