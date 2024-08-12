В центре Калининграда в районе площади Победы изменили схему движения

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В Калининграде восстановлено двустороннее движение по ул. Гаражной, которая была закрыта на ремонт с начала июля. Движение по ул. Юношеской по-прежнему осуществляется по части улицы, передает корреспондент «Нового Калининграда».

С 12 августа вновь разрешен поворот с ул. Озерова на ул. Гаражную. Въезд и выезд на ул. Юношескую возможен с ул. Гаражной. «В МКУ „Городское дорожное строительство и ремонт“ (заказчик и технадзор работ) подтвердили: движение полностью открыто, временные запрещающие знаки убраны», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе администрации Калининграда.

Ремонт улиц Гаражной и Юношеской в центре Калининграда начался 1 июля. Работы планировалось завершить 31 августа.



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