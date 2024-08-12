Муниципальная парковка на Сельме стоимостью 26,6 млн заработала 2 958 руб.

Бюджет Калининграда заработал за два с половиной месяца деятельности платных муниципальных парковок 792 802 рубля. Всего на платных парковках зафиксировано 9 169 парковочных сессий. Меньше всего горвласти заработали на паркинге вблизи не работающей пока новой поликлиники на Сельме на улице Согласия, которая обошлась бюджету в 26,6 млн рублей. На этой парковке автомобилисты с середины мая парковались 55 раз, заработок составил 2958 рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

По итогам работы муниципальных парковок количество парковочных сессий у филиала Детской поликлиники № 6 на ул. Горького составило 228. Доход от парковки — 5586 рублей при расходах на обустройство паркинга в 33 миллиона рублей. Парковка вблизи Дворца спорта «Янтарный», которая обошлась бюджету в 50 миллионов рублей, принесла 96 335 рублей (количество парковочных сессий — 1571). Доход парковки у Медового моста, предназначенной для туристических автобусов, составил 102 422 рубля при стоимости контракта на её обустройство в 4,2 миллиона. Всего здесь была зафиксирована 501 парковочная сессия.

Самым популярным оказался паркинг на пересечении улицы Пролетарской и Озерного проезда — напротив башни «Врангель». Контракт на строительство этой парковки был заключён на сумму 5,2 миллиона рублей, доход администрации от неё составил 585 501 рубль, автомобилисты оставляли здесь машины 6 814 раз.

Невысокие доходы от платных муниципальных парковок в администрации объяснили сезоном отпусков, низким уровнем обращений в поликлиники и доступностью дворовых территорий многоквартирных домов. Кроме того, власти считают, что на загруженность парковок влияет то, что информация о преимуществах использования такого вида паркинга ещё не получила «широкого распространения среди населения». Как пояснили в пресс-службе, одним из таких преимуществ является «право безвозмездного пользования посетителями медицинских учреждений». Напомним, что парковка у поликлиники № 6 является бесплатной для её посетителей. Также планируется сделать бесплатной парковку для пациентов поликлиники на Сельме, которая пока ещё не открыта.

«Оценить результаты от их введения в эксплуатацию возможно по истечении не менее 3-5 лет их работы, — добавили в пресс-службе. — В сентябре 2024 года, по истечении трех месяцев работы платных муниципальных парковок будет принято решение о необходимости изменения размера платы за пользование парковкой».

Ранее «Новый Калининград» выяснял, почему автомобилисты не хотят оставлять свои машины на новых муниципальных парковках. По мнению главы администрации Елены Дятловой, отказ от использования паркинга является «отсутствием культуры горожан». «Когда приезжаешь куда бы то ни было, нужно ставить машину не во дворы под чужие окна, а на данной парковке», — сказала сити-менеджер.

