Горвласти планируют открыть в Калининграде ещё шесть платных парковок

К концу 2024 года администрация Калининграда планирует ввести в эксплуатацию шесть новых муниципальных парковок к уже имеющимся пяти. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Как пояснили в пресс-службе, открытие муниципальных парковок планируется на Ленинском проспекте у Дома искусств и на улице Черняховского, вблизи УГИБДД. Власти также планируют обустроить новые платные парковки на улице Юношеской и на генерал-лейтенанта Озерова. Кроме того, ещё две парковки появятся на улице Железнодорожной вблизи Южного вокзала.

Первые пять платных муниципальных парковок начали свою работу в мае 2024 года. Они расположены на пересечении улицы Пролетарской и Озерного проезда — напротив башни «Врангель», у Дворца спорта «Янтарный», на улице Согласия, у Детской поликлиники № 6 и по улице Октябрьской у Медового моста. Однако, как выяснил «Новый Калининград» платный паркинг оказался невостребованным — автомобилисты по тем или иным причинам отказываются пользоваться стоянками.

Как сообщила пресс-служба администрации, за два с половиной месяца деятельности платных муниципальных парковок бюджет Калининграда заработал 792 802 рубля. Меньше всего администрация заработала на паркинге вблизи не работающей пока новой поликлиники на Сельме на улице Согласия, которая обошлась бюджету в 26,6 млн рублей. Доход составил 2958 рублей.