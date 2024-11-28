Горвласти напомнили о бесплатной парковке для посетителей поликлиники на Сельме

Горвласти напомнили о возможности бесплатной парковочной сессии для посетителей новой поликлиники на Сельме. Информация об этом размещена в телеграм-канале администрации Калининграда.

«Напоминаем, что муниципальная парковка для посетителей лечебного учреждения бесплатная. Нужно просто перед выездом обнулить сессию на дискаунтерах, расположенных в регистратурах», — отметили в администрации.

В августе сообщалось, что бюджет Калининграда заработал за два с половиной месяца деятельности платных муниципальных парковок 792 802 рубля. Всего на платных парковках зафиксировано 9 169 парковочных сессий. Меньше всего горвласти заработали на паркинге вблизи на тот момент не работающей новой поликлиники на Сельме на улице Согласия, которая обошлась бюджету в 26,6 млн рублей. На этой парковке автомобилисты с середины мая парковались 55 раз, заработок составил 2958 рублей. Сама поликлиника на Сельме спустя годы ожидания открылась 28 ноября.

Ранее «Новый Калининград» выяснял, почему автомобилисты не хотят оставлять свои машины на новых муниципальных парковках. По мнению главы администрации Елены Дятловой, отказ от использования паркинга является «отсутствием культуры горожан». «Когда приезжаешь куда бы то ни было, нужно ставить машину не во дворы под чужие окна, а на данной парковке», — сказала сити-менеджер.