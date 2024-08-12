УФАС: суд подтвердил факт сговора властей Зеленоградска с застройщиком детсада

13-й арбитражный суд согласился с выводами Управления ФАС по Калининградской области о наличии сговора властей Зеленоградска со строительной компанией при закупке работ по строительству детского сада на ул. Солнечной, отменив решение суда предыдущей инстанции. Об этом сообщила пресс-служба УФАС со ссылкой на соответствующее постановление суда.



«Ранее ведомство признало администрацию МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» и ООО «Строительная компания „Запад-Строй“ нарушившими антимонопольное законодательство. Администрация провела закупку объекта недвижимого имущества у организации как у единственного поставщика с целью умышленного обхода конкурентных процедур. Указанные действия привели к ограничению доступа иных хозяйствующих субъектов на соответствующий товарный рынок. Нарушители оспорили решение Калининградского УФАС в Арбитражном суде Калининградской области в свою пользу. Однако суд апелляционной инстанции встал на сторону антимонопольного органа, отменив решение суда первой инстанции. Теперь служба начнет процесс привлечения участников незаконного соглашения к административной ответственности», — говорится в сообщении УФАС.

В постановлении 13-го арбитражного суда уточняется, что в 2019 году Зеленоградскому городскому округу были выделены из бюджета 226 млн руб. на реализацию программы «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет». На эти средства в течение года необходимо было построить здание дошкольного учреждения, иначе деньги подлежали бы возврату в бюджет. Свидетель Евгений Смирнов, занимавший в с 2019 по 21 февраля 2021 года пост замглавы администрации Зеленоградска, сообщил, что «в начале 2019 года на совещании в администрации заместителем главы администрации Андроновым Р.А. была предложена „схема“ освоения выделенных денежных средств путем использования схемы, примененной в Гурьевском округе, для реализации которой необходимо было передать земельный участок в аренду „своему“ застройщику, с которым достигнута договоренность, а затем выкупить построенное здание в размере выделенных денежных средств».



Также в постановлении суда говорится, что «Строительная компания «Запад-строй» начала строительство дошкольного учреждения в апреле 2019 года до размещения извещения о проведении аукциона на земельный участок «в отсутствие разработанной проектной документации на строительство, получившей положительное заключение экспертизы и без разрешения на строительство».

"Следует согласиться с выводами УФАС о том, что указанные обстоятельства свидетельствуют, что действия администрации и ООО «Строительная компания «Запад-строй» не были самостоятельными или случайными, а являлись следствием соглашения о намеренном обходе проведения конкурентных процедур по закупке работ по строительству объекта дошкольного учреждения и осуществлении закупки объекта недвижимого имущества у ООО «Строительная компания „Запад-строй“ как у единственного поставщика», — отметили в суде.

«Новый Калининград» направил соответствующие запросы на получение информации в администрацию Зеленоградского муниципального округа и ООО «СК „Запад-Строй“»

Новый детсад по ул. Солнечной в Зеленоградске был открыт в январе 2020 года. Это был первый детсад, построенный в округе за 38 лет, он рассчитан на 185 мест, 9 групп, в том числе, три ясельные, спортивный и актовый залы. Как писала муниципальная газета «Волна», планы по строительству на ул. Солнечной нового детского сада были озвучены в феврале 2019 года. «В случае одобрения проекта правительством области муниципалитету будет предусмотрено софинансирование из областного бюджета на новый объект. Земельный участок под детское учреждение был зарезервирован заранее с учетом развития этого района города», — отмечало издание. Учреждение возвели в рекордно короткие сроки — менее чем за год.