«Мое королевство в мире ином»: как Алиханов ездил Зеленоградск хвалить (фото)

В понедельник губернатор Антон Алиханов совершил первый в наступившем году открытый для прессы рабочий выезд. Видимо, чтобы не травмировать хрупкую журналистскую психику, гастрольный муниципальный график губернатор начал самым «травоядным» образом — с Зеленоградска. Который, как выяснилось, даже и упрекнуть-то не в чем — садики строятся, улицы и парки благоустраиваются, и вообще — почти Европа. Выезд по давно сложившейся традиции оказался бессмысленным в своей стремительности, отчасти потому, что догнать «заканчивающего дни правильно» длинноногого чиновника всякий раз непросто. Особенно заканчивающим дни преимущественно неправильно коротконогим журналистам. Но «Новый Калининград» старался.



Новый зеленоградский садик на улице Солнечной встречает гостей закрытыми металлическими воротами, за которыми быстро скрывается глава областного минобра Светлана Трусенева. Несколько минут прессе остается с тоской изучать из-за забора грозную табличку, которая предупреждает, что пользоваться игровым оборудованием тут могут исключительно некурящие трезвые лица младше 16 лет и легче 70 килограммов.

Губернатора на горизонте не видно, а у детсадовского крылечка старательно веселятся три дракончика — два крошечных и один побольше, явно заводила. Неясно, почему именно дракончики безраздельно захватили воображение режиссеров всех дошкольных праздников области, но без них открытие детсада уже не открытие. Впрочем, эти церемонии вообще похожи друг на друга как страусиные яйца. Наконец дракончики понимают, что совершили фальстарт, и благоразумно ретируются в тепло.

Садик рассчитан на 185 мест, в нем 9 групп, три из них ясельные (это сейчас обязательное требование, а не приятный бонус), спортивный и актовый залы, бассейна нет, — словом, ничего необычного, но мило и уютно. Приятные пастельные тона фасада (через полгода привычно облезет, как и большинство приятных фасадов социальных строек), типовые детские площадки (как в анекдоте про поддельные воздушные шарики, которые выглядят настоящими, но радости не приносят), традиционная плитка везде, где только можно (частично разъедется, но можно же заменить), и так далее. Это первый детсад, построенный в Зеленоградске за последние 38 лет, скажет позднее Алиханов. Потребность, мягко говоря, назрела, учитывая оглушительные темпы жилищного строительства в городке у моря в последние пару лет.

Внутри садика лихорадочно ждут начальство: в коридорах колышутся ресницы взволнованных воспитательниц, ростовые куклы деловито подтягивают костюмы, выстукивают нестройную дробь палочки крошечных барабанщиц. «Барабанщиков», — строго поправляет либерально настроенную прессу антифеминистка лет пяти.

В одной из детсадовских групп с моделями космических кораблей и прочими тематическими конструкторами возятся дети в странных колпачках — небольшое насилие над воображением позволяет опознать в них шлемы космонавтов. За их спинами — выложенное из кубиков слово «спасибо». На «президенту и губернатору» кубиков, видимо, не хватило. Группы тематические, объясняют странные наряды детей воспитатели — это «космонавты» и им положены космические игрушки.

В соседней групповой ячейке над шахматными досками пыхтят не менее странно одетые воспитанники еще одной тематической группы (здесь вредные кубики в «спасибо» складываться отказались, но попытка была, ее можно опознать по буквосочетанию «саси»). «Конечно, они не целый день в шахматы играют. В первую половину дня музыканты, потом космонавты, потом шахматисты», — успокаивает слегка озадаченных журналистов воспитатель. А играть и правда умеют, продолжает женщина: «Они даже второе место на Олимпиаде заняли. А вы играть умеете? Вот у нас Андрюша чемпион, хотите с ним сыграть?» Испуганные перспективой разгрома от четырехлетнего вундеркинда журналисты почтительно отползли из шахматной группы подальше.

По губернаторскому маршруту начинает выстраиваться живой коридор из уже знакомых космонавтов и шахматистов, к ним присоединяются неизвестные науке животные. «Медвежата. Нет, бурундуки же», — спорят журналисты. «Это котики, — смеется воспитатель. — У нас же город котиков!». В детсадовском предбаннике прохладно, коридор из космонавтов и бурундуковидных котиков минут двадцать греется подвижными играми в ожидании губернатора.

Наконец через карнавальный кордон в садик врывается Алиханов, его ведут в актовый зал, где минут пять развлекают вокальной композицией о преодолении кризиса среднего возраста «И нам еще любовь дана, чтобы целый мир заполнила она» в исполнении трех воспитательниц, сжимающих ладошки застывших рядом воспитанников. Визуальный ряд тоже отменный — за спинами взволнованного секстета сменяют друг друга лица губернатора, министра образования и еще каких-то чиновников вперемешку с картинами садиковских будней. Под занавес выступления грохнули барабанщики (и барабанщицы!), зрители и участники представления с некоторым облегчением покинули актовый зал.

Алиханов вихрем проносится по садику. По пути успевает сообщить юным шахматистам, что и он со своей маленькой дочкой проводит вечера за почтенной игрой, а также подарить космонавтам коробки в красивых обертках. Малышка в космическом колпачке сосредоточенно возится с конструктором. Едва взглянув на нарядную коробку, она небрежно задвигает её за спину и возвращается к конструктору.

Следующей точкой зеленоградского выезда обозначено кладбище. Речь тут, к счастью, идет всего лишь о реконструкции Окружной улицы, которую город долго ждал. Участок дороги в 1,7 км от кольца на въезде в город до КПП нацпарка планируется привести в порядок за два года — с ливневками, тротуарами, велодорожками, освещением и прочим благоустройством. Озвученная вице-премьером Александром Рольбиновым общая стоимость работ в 218 миллионов главу региона явно не радует. «Кошмар», — бормочет Алиханов вполголоса.

Начать областные власти хотят с расширения до четырех полос въезда в нацпарк, эти работы планируется завершить до первого туристического бума на майские праздники. Согласно задумке, на въезд в нацпарк будут работать три полосы и еще одна — на выезд с косы. Дорога будет расширяться метрах в 150 от КПП. Проезд должен оплачиваться при помощи транспондеров — считывающих устройств, как на многих платных европейских трассах. Губернатор поручил открыть в Зеленоградске к лету несколько пунктов их продажи. Само оборудование должен установить нацпарк, власти области обязуются только подтянуть коммуникации к КПП. Впрочем, у директора нацпарка Анатолия Калины свое мнение о сроках запуска новой схемы движения на въезде, и оно несколько расходится с оптимистичными планами чиновников.

От кладбища делегация бежит через городской парк, где недавно завершилось благоустройство стоимостью в 21 млн бюджетных рублей. В парке появились пирс, мостики через каналы (местами весьма необычные), освещение, дорожки и прочие атрибуты комфортной среды. Глаз не очень радуют пока только газоны с лужами и черной землей, но для садовых работ, конечно, еще не сезон.

Через несколько минут становится ясно, куда именно несется делегация — мимо «Дорог Победы» в победившей мировое зло стране так просто не проскочишь, и следует краткий пит-стоп у мемориала Великой Отечественной. В руках у Алиханова и главы муниципалитета Сергея Кошевого появляются букетики гвоздик. При виде этой сцены один из чиновников губернаторской свиты страдальчески закатывает глаза.

В парке обнаруживается только одна проблемная точка — место, где велодорожка «от косы до косы» надвое разрезает дюну. На свежее покрытие уже осыпается песок. «Холм, через который положили велодорожку, нужно укрепить эти склоны, потому что иначе они будут отсыпаться и, возможно, будут повреждены корни, поэтому их надо защитить. Этого нет в проекте, но подрядчик сделает сейчас эти работы, разработает соответствующее решение», — поясняет позднее прессе Алиханов.

Чиновники перемещаются в сквер Королевы Луизы, который в прошлом году реконструировали в рамках программы «Комфортной городской среды» за 3 миллиона рублей. Здесь тоже появились дорожки из плитки, освещение и скамейки, установлены деревянные лавки-качели. Стоимость благоустройства составила 3,1 миллиона рублей. «Мое королевство в мире ином», гласит табличка на входе в сквер, в котором король Фридрих Вильгельм IV когда-то посадил вяз в честь своей матери. Мимо философской таблички губернаторский кортеж просвистел на первой космической.

В сквере установлен экран, который помогает главному архитектору города Илье Позднякову рассказать о ближайших планах — создании еще одной пешеходной зоны и благоустройстве озера на въезде в город в районе Окружной. «Вокруг озера планируется организовать такую зону променада, которая будет насыщена в различных зонах площадками, в том числе и детскими, визуальными площадками, ротондами, беседками, общественным туалетом и каким-то общепитом. Это у нас проект, который мы планировали подать на всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды в 2020 году, но, к сожалению, жителями был высказан ряд предложений и его отправили на доработку. Скорее всего, будем подавать уже в следующем году», — рассказывает Поздняков. «И чего не понравилось?», — интересуется губернатор. Архитектор отвечает, что жителям не понравилось деревянное покрытие и недостаток газонов. «Жалко, год потеряете. Но жители есть жители», — вздыхает Алиханов.

В центре Зеленоградска завершается масштабное благоустройство — в порядок привели 1,4 км улицы Ленина, центральную и привокзальную площади. Часть средств на это выделили по итогам всероссийского конкурса в 2018 году, вложились и частные инвесторы. «119 млн рублей выделили из федерального, регионального и местного бюджетов. А частные инвестиции считаются как дополнительная сумма. И эта сумма превышает объем бюджетных инвестиций в 1,15 раза», — рассказывает главный архитектор города. Средства бизнеса были направлены в основном на реконструкцию торговых объектов.

Первые торги объявили только весной 2019 года, но желающих выполнять работы тогда не нашлось. Вторые торги прошли летом и тоже безуспешно. Подрядчика удалось найти только с третьей попытки. Об окончании работ пресс-служба областного правительства рапортовала еще в конце прошлого года, но с некоторым опережением реальной ситуации. Поздняков поясняет, что пока завершены только общестроительные работы, благоустройство продолжается, подрядчик устраняет более 400 замечаний, а частные инвесторы еще глубоко в процессе реконструкции павильонов на привокзальной площади.

На автобусной остановке напротив вокзала теперь высится монструозного вида навес от непогоды с трогательными дырочками для деревьев, которые решено сохранить. Конструкция задумывалась металлической, но в целях безопасности ее заменили ее на более надежную железобетонную. «Она снизу будет обшиваться деревом, рейками из лиственницы, колонны планируется облицевать глянцевой керамической плиткой. <...> Чтобы обшить навес, должен был „встать“ бетон. И эти все работы немножко отложились. Я думаю, что в течение месяца все будет завершено», — объясняет главный архитектор причины нетоварного облика навеса.

Пока шло благоустройство, жители Зеленоградска оставляли в алихановском «Инстаграме» множество комментариев с критикой того, как именно выполняются работы. В частности, недовольство вызывали снесенный фонтан и качество ливневой канализации на привокзальной площади. «Если бы мы сюда пришли во время дождя, мы бы не увидели ни одной лужи. Раньше они стояли по большей части на асфальте, с асфальта они все стекают в ливневые колодцы. На пешеходной части большая часть воды естественным образом утекает в организованные здесь клумбы, которые сейчас прикрыты камнями. То есть это же поверхность проницаемая, за счет этого идет еще и подпитка деревьев. <...> А фонтана не будет. <...> Там была залита бетонная чаша, она много лет не функционировала. Более того, скважина, которой он питался, практически пришла в негодность. То есть фактически, чтобы его реконструировать, надо, по сути, строить новый», — заключает Поздняков. Новый фонтан зеленоградские власти строить действительно планируют — как раз в рамках проекта, который тормознули своими замечаниями жители города.

Губернатор Антон Алиханов от зеленоградского благоустройства приходит в благостное расположение духа. «Мне кажется, очень по-европейски получилось. В Зеленоградске вообще с благоустройством все хорошо», — говорит он прессе, хвалит главного архитектора и отправляется раздавать автографы караулившим его местным подросткам.

