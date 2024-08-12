Правительство России планирует распространить действие ОСАГО на Беларусь

Правительство России планирует с середины осени расширить действие полиса ОСАГО на Беларусь. Об этом кабинет министров сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 12 августа.

Отмечается, что законопроект направлен на развитие функциональности обязательного страхования автогражданской ответственности. Законопроект позволит водителям не платить за дополнительную страховку в Беларуси. Если ДТП случится на территории республики, его компенсация будет включена в ОСАГО.

«Сохранится и возможность использования электронного документа, поэтому носить с собой бумажный полис необязательно. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года», — говорится в сообщении правительства.