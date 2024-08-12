Правительство России планирует распространить действие ОСАГО на Беларусь

Правительство России планирует с середины осени расширить действие полиса ОСАГО на Беларусь. Об этом кабинет министров сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 12 августа.
Отмечается, что законопроект направлен на развитие функциональности обязательного страхования автогражданской ответственности. Законопроект позволит водителям не платить за дополнительную страховку в Беларуси. Если ДТП случится на территории республики, его компенсация будет включена в ОСАГО.
«Сохранится и возможность использования электронного документа, поэтому носить с собой бумажный полис необязательно. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года», — говорится в сообщении правительства.С марта 2024 года владельцы машин могут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. На них будет распространяться трехдневная отсрочка старта. Этот полис подразумевает пониженные коэффициенты страховых тарифов. Предполагается, что введённая мера будет особенно полезна для водителей, которые пользуются машиной не очень часто.