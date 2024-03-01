Нововведения марта: спасение от ипотеки, укорочение ОСАГО, ужесточение VPN

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С 1 марта Литва запретила высадку из транзитных поездов, следующих по ее территории в направлении Калининграда. В последнее время этой возможностью пользовались многие обладатели европейских паспортов и видов на жительство, которые по разным причинам посещали Россию. Например, те, у кого есть второе гражданство. Теперь им придется ехать, например, через Турцию или Сербию. Или добираться в полуэксклав на самолете, а отсюда — на автобусе. В Калининградской области ждут, что теперь купить билет на поезд при возвращении из «большой» России станет проще. К другим нововведениям первого месяца весны.



Ужесточения на литовско-белорусской границе

Это решение литовских властей ударит по интересам и самих калининградцев. Речь о закрытии двух из четырех КПП на границе с Белоруссией, а также постепенном уменьшении разрешений на перевозку пассажиров на автобусах — как белорусским, так и литовским перевозчикам. Это приведет к новым проблемам не только в случае с калининградскими грузоперевозчиками, но и с простыми жителями области — обладателями упрощенных транзитных документов (УТД).

Визиты по новым «газовым» договорам

В феврале «Калининградгазификация» опубликовала график техобслуживания домов по таким договорам. Специалисты начнут обход квартир с марта и будут, в частности, оформлять бумажные договоры с теми собственниками, которые заключали их онлайн или на условиях оферты. А заодно — выставлять «счета» за обслуживание оборудования, которое, как выяснил «Новый Калининград», в некоторых случаях в разы дороже, чем в других регионах.

Краткосрочное ОСАГО

С марта 2024 года владельцы машин смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. На них будет распространяться трехдневная отсрочка старта. Этот полис подразумевает пониженные коэффициенты страховых тарифов. Предполагается, что новая мера будет особенно полезна для водителей, которые пользуется машиной не очень часто.

Ужесточение требований к ипотеке

С 1 марта увеличиваются надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Имеются в ввиду кредиты как по новостройкам, так и по вторичному жилью. Надбавки будут зависеть от размеров первого взноса и уровня закредитованности клиента. Банк России объяснил необходимость новой меры стремлением «ограничить риски закредитованности граждан».





Новые-старые военные округа

С 1 марта в России возродятся два военных округа — Московский и Ленинградский. Калининградская область войдет во второй. Также действовуют Южный, Центральный и Восточный округа.

Запрет популяризации VPN

С 1 марта Роскомнадзор начинает блокировать ресурсы, популяризирующие сервисы по обходу блокировок. Список критериев, являющихся основанием для ограничения доступа, расширен. К ним причислены наличие сведений о действиях и способах, которые позволяют получить доступ к уже заблокированным сайтам; наличие информации, которая убеждает в привлекательности использования таких способов; а также предложение приобрести программу, обеспечивающую доступ к запрещенным ресурсам. Исключение составит «научная, научно-техническая и статистическая информация».

Ужесточения в сфере дезинфекции

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация становятся лицензируемыми видами деятельности. Выдавать лицензии таким компаниям будет Роспотребнадзор. Это делается «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Регламентация вторсырья и система экомониторинга

Установлен перечень товаров, работ и услуг, которые производятся, выполняются и оказываются с использованием определенной доли вторичного сырья в составе. В список вошли различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, пластмассовые изделия, картон, бумага и т. д.

Кроме того, в России решено создать систему государственного экологического мониторинга. Она предназначена для информирования о состоянии окружающей среды и, как предполагается, позволит оперативно предотвращать угрозы. Планируется сорать в одном месте и обнародовать данные об источниках выбросов, состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, лесов и земель и т. д.

Маркировка напитков в банках

С марта вводится обязательная маркировка безалкогольных напитков в банках, в том числе алюминиевых. Ранее она действовала только для напитков, продающихся в стекле. Цифровой код будут наносить на упаковку. Такая маркировка в национальной системе «Честный знак» уже применяется в отношении многих товаров: бутилированной воды, меховых изделий, обуви, табачной продукции, фотоаппаратов, автопокрышек, некоторых товаров легкой промышленности и молочных изделий. С помощью этой меры власти надеются сократить долю фальсификата и контрафакта.

Маркировка домашних животных и размеры клеток в зоомагазинах

Начинаются маркировка и учет животных. Это касается домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота и т. д. На домашних питомцев закон не распространяется . Маркирование будет индивидуальным или групповым в зависимости от вида животного. Заниматься им будут владельцы за свой счет, а вести учет — специалисты в области ветеринарии безвозмездно.

Также вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи. В зависимости от вида животного определены размеры вольеров и аквариумов. Указано, что заболевшее животное нужно изолировать и лечить, а в помещениях — поддерживать чистоту. Режим освещения должен быть приближен к естественному циклу «день—ночь».

Текст: Оксана Ошевская, фото: Виталий Невар / Новый Калининград