В замке Тапиау монтируют декорации для первого в области мультимедийного музея

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В замке Тапиау в Гвардейске приступили к монтажу декораций для первого в регионе мультимедийного музея. Об этом в четверг, 10 октября, сообщили в Корпорации развития Калининградской области.

«Мультимедийный музей займёт третий этаж здания, основанного в XIV веке. <...> в замке уже смонтированы перегородки для тематических залов и ведётся строительство декораций для новой экспозиции», — отмечается в сообщении. Уже во второй половине ноября в тестовом режиме планируется запустить интерактивную экспозицию, посвященную истории Восточной Пруссии, с акцентами на событиях, связывающих эту землю с историей нашей страны.

«И хотя на отдельных участках территории комплекса и на ста квадратных метрах внутри самого замка реконструкция еще находится в активной фазе, уже в ближайшее время в Тапиау будут представлены и новые функции. Так, на четвёртом этаже уже подготовлено помещение для художественной галереи, а пятый этаж оборудован под современный конференц-зал премиум-класса площадью более 200 квадратных метров», — добавили в Корпорации развития.

Оживление тевтонской цитадели: как замок Тапиау готовят к открытию

Замок Тапиау — один из самых крупных объектов культурного наследия в регионе, которым заинтересовались инвесторы. Алексей Павликов и Игорь Билоус занимаются его восстановлением более двух лет.

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