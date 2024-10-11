В Светлогорске после избиения малолетнего в санатории возбудили уголовное дело

В Светлогорске из-за избиения малолетнего мальчика в одном из санаториев возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, заявление о нанесённых побоях накануне поступило в МО МВД России «Светлогорский».



«В лечебном учреждении 11-летнему пациенту были нанесены побои, — сообщает пресс-служба ведомства. — Полицейскими по данному факту проведена проверка. Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку причинены несовершеннолетними пациентами».

Источник в силовых структурах региона сообщил «Новому Калининграду», что побои мальчику нанесла 16-летняя девочка. Ребёнку причинён легкий вред здоровью. В настоящее время возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Побои». Расследование продолжается.