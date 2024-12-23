Прокуратура требует компенсацию с санатория Светлогорска в пользу избитого там ребенка

Прокуратура области обратилась в суд с целью взыскать компенсацию морального вреда в пользу ребенка, подвергшегося избиению в детском санатории в Светлогорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что 3 октября 2024 года в ГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области» 11-летний мальчик, проходивший лечение, подвергся избиению со стороны других детей. В результате этого ребенку причинены травмы, повлекшие легкий вред здоровью», — уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки ведомство направило в суд исковое заявление о взыскании с учреждения, а также родителей несовершеннолетней, причинившей мальчику травмы, в компенсации ему морального вреда в общей сумме 450 тыс. рублей. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе прокуратуры, с санатория требуют 300 тысяч, а с родителей девочки — еще 150. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело.