Александр Башин — о проекте «Калининград-Сити»: он растворился

Проект строительства пяти небоскребов в центре Калининграда, который в середине нулевых называли «Башнями Башина» или «Калининград-Сити», похоже, так и не будет реализован. О том, как концепция сначала «переехала» от Дома Советов на остров Октябрьский, а потом и вовсе перестала интересовать региональные власти, в интервью «Новому Калининграду» рассказал бывший главный архитектор Калининграда и области Александр Башин. По его словам, проект ушёл к конкурентам, которые полностью его переосмыслили.



«Сейчас оно (место для „Калининград-Сити“) растворилось, — пояснил Башин. — Я его планировал как главный архитектор области. Я формировал его и обосновывал. К 2018-му году мы утвердили проект планировки и эту концепцию при Цуканове (губернатор Калининградской области с 2010 по 2016 годы — прим. „Нового Калининграда“). Пришёл Алиханов, выкинул проект планировки территории и заказал новую концепцию у „Стрелки“ (столичное конструкторское бюро — прим. „Нового Калининграда“). Они разрабатывали два года концепцию. Потом эту концепцию приняли, а делают сейчас всё по третьему какому-то плану. По какому? А бог его знает! Никто не понимает логики. Даже у „Стрелки“, если сравнить с правилами, и с Генпланом, оно уже отличается».

Как проект претерпевал изменения, архитектор заметить не успел. Башин уверяет, что в плане застройки острова Октябрьского началась настоящая неразбериха.

Фото: бюро Архпроект групп

«В итоге, опять у нас какой-то, вы понимаете, хаос. Выносят на Градсовет „свечку“. Вот вам „свечка“. Ну, слушайте, если вы в самом начале накосячили со всеми планировочными решениями, у вас исчезла вся концепция. Это должен объяснить руководитель министерства градостроительной политики. По сути, он и должен быть главным архитектором области. Надо либо эту должность сократить, либо другую. Совместить их как-то надо. А у нас выходит как всегда: воевать — иди воюй, но оружие мы тебе не дадим».

Башин пояснил, что место на острове, где он пытался реализовать новый проект «свечек» застолбил Сергей Гулевский, который спроектировал там другой квартал. «Заказчик настоял на другом концептуальном решении, „4+“ сделали большой квартал с большим двором, — добавил архитектор. — Совершенно другая концепция, более для жилья подходящая. Так всё и перепуталось: где должны быть „свечки“, там кварталы появились, а где были кварталы — „свечки“».

Концепцию застройки территории около Дома Советов, предложенную Александром Башиным, в 2007 году представляли на MIPIM. Она предполагала строительство небоскребов между Дворцом бракосочетания и Домом Советов. Этот проект получил народное название «Башни Башина». В 2008 году от этой идеи отказались и предложили застройку территории более низкими зданиями.