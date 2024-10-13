Очистные для свалки в Барсуковке берут в лизинг за 243 миллиона рублей

Госпредприятие Калининградской области «ЕСОО» заключило договор оказания услуг финансовой аренды (лизинга) очистных сооружений стоимостью 243 млн рублей. Информация о закупке у единственного поставщика опубликована на сайте госзакупок 11 октября. В документации отмечается, что оборудование должно быть установлено на полигоне ТБО в Барсуковке.

Предмет договора — лизинг обратноосмотической установки глубокой очистки и обессоливания стоков полигона ТБО (станция очистки сточных фильтрационных вод полигонов ТБО и иных отходов). «ЕСОО» заключило договор с акционерным обществом «АК БАРС Лизинг» из Татарстана. Компания должна поставить имущество не позднее 30 дней с момента заключения договора.

23 сентября министерство природных ресурсов области заявило, что очистные сооружения должны были появиться на полигоне в Барсуковке в течение недели. Их проектная мощность составит 200 кубометров сточных вод в сутки. Однако 7 октября министерство сообщило, что сроки доставки очистных сдвинулись на два месяца. Власти сослались на «географическое положение региона и логистические сложности по доставке грузов».

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке.

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