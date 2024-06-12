Беспрозванных пообещал съездить на свалку в Барсуковке из-за жалоб советчан

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных намерен побывать на мусорном полигоне в Барсуковке, чтобы «на месте объективно разобраться в ситуации». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Получаю от жителей Советска много сообщений с жалобами на запах от мусорного полигона в Барсуковке. Вижу, что проблема с мусором комплексная, требует системного решения. В четверг приеду со специалистами на полигон, чтобы на месте объективно разобраться в ситуации и выработать необходимые меры, которые будем принимать», — пообещал Беспрозванных.

Напомним, жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно. 6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки уже врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой.