Депутат Горсовета Калининграда рассказала о своей зарплате фельдшера

Оклад школьного фельдшера, трудоустроенного в Городской детской поликлинике, составляет после летнего повышения 22500 рублей. Зарплата состоит из оклада, компенсационных выплат за стаж и вредность, а также из стимулирующих выплат. Об этом рассказала работающая фельдшером депутат Горсовета от КПРФ Тамилла Чернышева в интервью «Новому Калининграду».



«Когда я пришла работать [в школу в 2021 году], моя зарплата была 17—18 тысяч рублей. В октябре, ноябре, декабре начала писать письма своему руководителю (я числюсь в Городской детской поликлинике), что прошу предоставить информацию, на каком основании выплаты рассчитывают. Мне ничего не ответили, но сделали перерасчёт. Уже в 2022 году моя зарплата была 20 с чем-то тысяч рублей, — рассказала Тамилла Чернышева. — Я писала в прокуратуру, ГИТ (государственная инспекция труда) когда нам не выплатили заработную плату перед новым годом. Всем медсёстрам и фельдшерам в итоге сделали перерасчёт. Пусть это будет 40 рублей. Но это наши 40 рублей, которые мы недополучили».

После летнего повышения оклад увеличили до 22 500 рублей. «У меня компенсационные выплаты за стаж и за вредность — в пределах 11% где-то, это ещё 2 300 рублей. И плюс стимулирующая выплата. Стимулирующая выплата — это самое интересное. У меня, например, я посчитала для вас, 13 000 выходит в месяц, плюс-минус 300 рублей. То есть, получается, общая зарплата — 38 000 рублей в месяц. На руки 33 000, и при условии, что все дни на работе. Время, проведенное в городском Совете, не оплачивается по основному месту работы», — рассказала она.

По словам депутата, врачам увеличили оклады практически до 40 тысяч рублей, среднему персоналу — в пределах 22 тысяч рублей. При этом стимулирующие выплаты — «это та самая выплата, которой можно играть очень хорошо в разные стороны».

«Когда мы задали вопрос на встрече с руководством терфонда ОМС, почему наши медсёстры и фельдшеры получают зарплату меньше, чем указано в указах президента, представители нашего учреждения и терфонда сказали, что есть медики с зарплатой по 30 тысяч рублей, а есть по 80 тысяч рублей, в итоге получается „средняя по больнице“. Но кто и за что получает эти 80, никто не сказал. Нам бы хотелось посмотреть на них, кто это? И за счет чего? Даже если мы работаем на полторы ставки, ну это 35-40 тысяч. Откуда стимулирующих на 50 тысяч рублей? Это что же такого этот сотрудник делает, что ему столько платят? У него, наверное, и объем труда тогда должен быть увеличенный. На сколько? На четыре ставки? Не может человек работать на четыре ставки. Абсолютно не может», — рассказала депутат.

По её словам, руководство медучреждения и терфонда отказалось говорить, кто из медсестёр получает зарплату в 80 тысяч рублей, ссылая на защиту персональных данных.

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