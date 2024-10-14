Власти ищут подрядчика для обустройства третьей мангальной зоны в Калининграде

Администрация Калининграда ищет подрядчика для обустройства третьей мангальной зоны на территории города. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Зона должна появиться в Прибрежном. Её планируют обустроить между Форелевым озером и Ушаковским заливом. Согласно техническому заданию, исполнитель работ в течение 50 дней должен установить там два мангала, две беседки, качели, информационный стенд, урны, а также контейнер с песком.
На обустройство зоны выделили полтора миллиона рублей. Заявки на аукцион принимаются до 17 октября. Подрядчика определят 21 октября.В начале октября городские власти предложили установить между Форелевым озером и Ушаковским заливом зону разведения огня. На данный момент в Калининграде оно разрешено только возле Голубых озёр. В конце июня 2024 года там обустроили первую в городе мангальную зону. Из-за противопожарных норм её открыли на удалении от деревьев. Помимо этого, городские власти ищут подрядчика на обустройство мангальной зоны в Прегольском микрорайоне. На работы готовы выделить 1,41 млн рублей.