Область вновь поднялась в рейтинге по материальному благополучию населения

Калининградская область по итогам 2024 года поднялась в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения с 44-го на 37-е место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Рейтинговый балл региона составил 61,47 из 100 возможных. Годом ранее показатель был на уровне 47,35. По итогам 2023 года область поднялась с 52-го на 44-е место.

Лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Замыкают список Ингушетия и Тува.

Методика расчёта рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам 2024 года. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объём вкладов (депозитов) и других привлечённых средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчёте учитывались показатели по итогам 2024 года.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.