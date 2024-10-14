На ремонт авандюны на Балткосе выделили почти 50 млн рублей

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На ремонт авандюны на Балткосе выделили почти 50 млн рублей

На ремонт искусственной авандюны на Балтийской косе выделили почти 50 млн рублей. Информация об анонсе аукциона по поиску подрядчика опубликована на сайте регионального «Центра торгов».

Полное наименование будущей закупки — «Выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Искусственная авандюна в п. Коса на Балтийской косе». Заказчиком работ является «Балтберегозащита», на ремонт готовы направить до 48,4 млн рублей. Финансирование предусмотрено в течение двух лет: в 2024 году на работы планируют потратить до 45,2 млн рублей, в 2025 — 3,1 млн рублей.

Нашивание заплаток: что не так с защитной стенкой из биг-бэгов на Балткосе

Ранее отмечалось, что в 2024 году искусственную авандюну в посёлке Коса планировали укрепить с помощью крупного камня. В «Балтберегозащите» надеялись, что в будущем это должно исключить разрыв биг-бэгов.

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