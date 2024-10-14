Здание военного суда Тильзита признали объектом культурного наследия региона

Здание военного суда Тильзита признали объектом культурного наследия региона
Фото с сайта prussia39.ru
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В перечень выявленных объектов культурного наследия регионального значения включают «Здание военного суда» 1868 года постройки, расположенное в городе Советске по адресу: ул. Театральная, д. 1. Акт государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающий включение в реестр, размещен на сайте Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

«Здание военного суда» было построено в 1868 году из красного клинкерного кирпича. В начале XX века к нему было пристроено еще одно (новое) здание суда. Оба строения с небольшими изменениями дошли до нашего времени. На картах города здание суда появляется в конце XIX века, в том числе и на карте 1873 года. В нем большую часть помещений занимали кабинеты судебных работников, имелся просторный зал заседаний, в подвальных помещениях были обустроены камеры временного содержания для преступников, оборудовали их дверями с толстыми железными прутьями, сказано в акте экспертизы.

В пятидесятые годы XX века в здании был открыт клуб целлюлозно-бумажного комбината. Здесь состоялась первая в истории послевоенного города художественная выставка, функционировало множество творческих самодеятельных коллективов. Известностью пользовались драматическая и балетная студии, работал народный музыкально-драматический театр и детский самодеятельный цирк. После закрытия завода здание пустовало. В 2023 году было выкуплено физическим лицом для хозяйственного освоения, в том числе здесь планируют открыть музей.

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