Здание военного суда Тильзита включили в реестр культурного наследия региона

Здание военного суда Тильзита включили в реестр культурного наследия региона
Фото: Пруссия 39
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Здание военного суда Тильзита включили в реестр объектов культурного наследия Калининградской области. Приказ региональной Службы охраны ОКН опубликован на официальном портале правовой информации.

Комплекс расположен в Советске на улице Театральной, 1. Отмечается, что здание построили в 1868 году. Теперь в его границах запрещено возведение объектов капитального строительства, увеличение объёмно-пространственных характеристик объектов капстроительства, проведение земляных и мелиоративных работ и ведение хозяйственной деятельности, не направленной на обеспечение функционирования и и противоречащей требованиям сохранности объекта культурного наследия.

О планах властей включить здание военного суда Тильзита в реестр объектов культурного наследия стало известно в середине октября. В акте экспертизы отмечалось, что «Здание военного суда» построили в 1868 году из красного клинкерного кирпича. В начале XX века к нему было пристроили ещё одно (новое) здание суда. Оба строения с небольшими изменениями дошли до нашего времени. На картах города здание суда появляется в конце XIX века, в том числе и на карте 1873 года.

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