Здание военного суда Тильзита включили в реестр культурного наследия региона

Здание военного суда Тильзита включили в реестр объектов культурного наследия Калининградской области. Приказ региональной Службы охраны ОКН опубликован на официальном портале правовой информации.

Комплекс расположен в Советске на улице Театральной, 1. Отмечается, что здание построили в 1868 году. Теперь в его границах запрещено возведение объектов капитального строительства, увеличение объёмно-пространственных характеристик объектов капстроительства, проведение земляных и мелиоративных работ и ведение хозяйственной деятельности, не направленной на обеспечение функционирования и и противоречащей требованиям сохранности объекта культурного наследия.