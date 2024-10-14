Калининград вошёл в топ городов, популярных у туристов-пенсионеров в 2024 году

Калининград вошёл в топ городов, популярных у туристов-пенсионеров в 2024 году
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининград стал одним из самых популярных туристических направлений для людей пенсионного возраста в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба сервиса Tutu.ru.

Специалисты рассказали, что пенсионеры также предпочитали поездки в Москву, Петербург и Краснодар. За границей отечественные туристы выбирали охотнее столицы СНГ. Среди них оказались Ереван, Баку и Минск. Данные вывели за летний период.

«По сравнению с авиа и ж/д-билетами Калининград вошел в ТОП одних из самых востребованных авианаправлений — 4% от всех купленных авиабилетов были приобретены пожилыми туристами в город философов», — сообщила пресс-служба сервиса.

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