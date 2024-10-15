Источник: Михаила Дивинского утвердили в должности руководителя «Нашего дома»

Михаил Дивинский, занимавший место временного руководителя центра для детей-сирот «Наш дом» в Зеленоградске, получил эту должность на постоянной основе. Он прошёл конкурсный отбор на должность директора социального учреждения, организованный министерством социальной политики Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Информация о вакансии появилась 30 августа на сайте правительства. В объявлении отмечалось, что право на участие в конкурсе имели специалисты с профильным образованием, а также с опытом работы на руководящей должности в системе соцзащиты, образования, здравоохранения, государственного и муниципального управления или миграционного законодательства не менее двух лет. Руководителю предложили ненормированный рабочий день и должностной оклад 49 884 рубля.

Конкурс на должность директора «Нашего дома» прошёл в понедельник, 14 октября. Помимо Дивинского, на назначение претендовали также Клеймёнова О.Ю. и Серова В.В.

Михаил Дивинский стал руководителем центра «Наш дом» в январе 2024 года. Отметим, что проблемы в «Нашем доме» возникли ещё до его прихода. Как утверждают источники «Нового Калининграда», серьёзные трудности в считавшемся образцовым учреждении возникли после того, как министерство социальной политики приняло решение перевести в Зеленоградск десять подростков из Гусева, многие из которых отличались девиантным поведением.

Дивинский является фанатом московского «Спартака». В 2020 году Тушинский суд Москвы запретил Михаилу Дивинскому посещать спортивные мероприятия в течение года. Тогда он был «заводящим» фанатской трибуны столичного футбольного клуба. Дивинского признали виновным в совершении административного правонарушения. Согласно материалам дела, во время футбольного матча «Спартак» — «Ахмат» 15 июля 2020 года Михаил Дивинский «выражался нецензурной бранью в адрес судейского корпуса и представителей РФС» в мегафон и «призывал зрителей футбольного матча к выкрикиванию речёвок, содержащих нецензурную лексику».

О его назначении зимой официально объявил калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков в своём телеграм-канале. Он назвал Дивинского «прекрасным педагогом и воспитателем, много лет занимающимся детьми, в том числе и попавшими в сложную жизненную ситуацию». Политик также отметил, что новый руководитель детского центра является ветераном СВО, который служил в Херсоне.