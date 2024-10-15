«Ведомости»: аналитики не исключают рост ставок по ипотечным кредитам

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Ставки по ипотечным кредитам могут возрасти в связи с введением в июле 2025 года нового стандарта банковского кредитования, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Банковское сообщество утвердило согласованный с ЦБ новый стандарт 23 сентября. «Он вступает в силу с июля 2025 г. и предусматривает отмену дополнительных комиссий за установление пониженных ставок, а также запрет на вознаграждения банкам за такие ставки от застройщиков. Ипотечные кредиты не должны выдаваться на срок более 30 лет и превышать 80% от справедливой стоимости жилья. Помимо этого документ требует от банков доносить до заемщиков в доступной форме все условия кредита и связанные с ним риски», — пишет издание.

В начале октября средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в России достигли рекордных значений.Согласно еженедельному отчёту, основанному на ставках предложения топ-20 банков по выдаче ипотеки, средневзвешенная ставка на первичном рынке достигла 22,33%, увеличившись за неделю (с 30 сентября по 6 октября) на 0,57 п. п. Средняя ставка на вторичном рынке по итогам той же недели составила 22,34%, повысившись на 0,66 п. п. 

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