Калининград оказался в числе неблагоприятных регионов по подростковой преступности

За восемь месяцев 2024 года в России правоохранительными органами расследованы уголовные дела в отношении 13,5 тыс. подростков. Отмечается рост особо тяжких преступлений несовершеннолетних на 22%. При этом Калининградская область оказалась в числе регионов, неблагоприятных по подростковой преступности. Это выяснилось в ходе совещания, которое провел глава СКР Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо Калининграда неблагоприятная ситуация с криминализацией подростковой среды сложилась в Кемеровской, Курганской, Новогородской, Тамбовской областях и в Республике Коми. В этих регионах зафиксирован наиболее высокий коэффициент подростковой преступности.

Бастрыкин потребовал тщательно изучать условия проживания детей, пребывания их в образовательных учреждениях, круг общения при расследовании уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, в том числе противоправных деяний подростков, не достигших возраста уголовной ответственности. Это необходимо для того, чтобы в каждом случае комплексно давать правовую оценку произошедшему.

По его мнению, причинами противоправного поведения подростков является социальная неустроенность, безнадзорность, незанятость, низкий уровень морали и правосознания, отсутствие надежных жизненных ориентиров, пагубные привычки, воспитание в неблагополучной семье.