КЖД опубликовала новое расписание поездов дальнего следования на 2024 — 2027 годы

Новое расписание пассажирских поездов, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России, на 2024 — 2027 годы начнёт действовать 15 декабря текущего года. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.



Фирменный поезд № 30/29 «Янтарь» Москва — Калининград продолжит курсировать ежедневно, кроме 31 декабря, но по измененному расписанию. Так, с Белорусского вокзала поезд будет отправляться на 42 минуты позже — в 20:39 и прибывать на Южный вокзал Калининграда в 15:24. Время отправления и прибытия в Москву останется прежним.

В связи с высокой востребованностью на ежедневный режим курсирования перейдут скорые поезда № 148/147 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург.

Расписание отправления поезда № 148/147 из Москвы и Калининграда не изменится, но за счёт сокращения времени в пути поезд будет прибывать на конечные станции раньше: в Калининград — в 10:44, в Москву — в 19:44.

Поезд в Северную столицу будет отправляться с Южного вокзала в 7:25 и прибывать на Витебский вокзал Санкт-Петербурга утром следующего дня в 9:06. Время отправления из Санкт-Петербурга — 18:06, прибытия в Калининград — 18:18. Поезд будет курсировать через станции Дно, Батецкая, Оредеж без захода в Великий Новгород.

Через Великий Новгород три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам будет следовать вагон беспересадочного сообщения Калининград — Мурманск, который начнёт курсировать в составе поезда № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург с 16 декабря.

В круглогодичном сообщении сохраняется поезд № 360/359 Калининград — Адлер, который будет курсировать с интервалом через день в осеннее—зимний период и ежедневно — летом. Время отправления из Калининграда — в 17:52, прибытия в Адлер — в 6:27. Из Адлера в Калининград — 20:38 и 8:30 соответственно. В осенне-зимний период в составе поезда будет курсировать вагон беспересадочного сообщения Калининград — Минеральные Воды, а летом — Калининград — Анапа.

В 2025 году сезонный поезд № 426/425 Калининград — Челябинск будет курсировать со 2 июня по 15 сентября по понедельникам.