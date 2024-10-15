В России расширили «дачную амнистию»

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Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтении закон об упрощенном порядке регистрации хозяйственных построек на садовых участках. Под «дачную амнистию» теперь подпадают дома блокированной застройки, возведенные до 1998 года и рассчитанные на несколько семей, а также хозяйственные и вспомогательные постройки — бани, теплицы и сараи, поставленные на техучёт до 2013 года, пишет «Коммерсант».

Упрощенный порядок регистрации жилых и садовых домов действует в России с 2006 года. При этом объекты, которых касается новый закон, можно было легализовать только в судебном порядке. Для этого были необходимы кадастровые работы. Как следовало из пояснительной записки, в 63 регионах расположено более 66 тыс. двухквартирных домов, построенных с 1850 по 1999 годы, без правоустанавливающих документов.

С 2006 года «дачной амнистией» воспользовались 15 млн человек. В 2021 году Госдума продлила действие закона на период до марта 2031 года.

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