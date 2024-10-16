Минфин предлагает вновь повысить нижнюю планку цены на крепкий алкоголь

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Министерство финансов РФ подготовило проект приказа, предусматривающий повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2025 года. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Со следующего года предлагается повысить МРЦ:

  • на водку — с 299 до 349 руб.,

  • на коньяк — с 556 до 651 руб.,

  • на бренди — с 403 до 472 руб.

В прошлый раз минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повышали с 1 июля 2024 года. В обосновании к документу авторы отмечают, что новое повышение МРЦ обусловлено уровнем инфляции, ростом затрат на производство, логистику и ростом ставки акциза на алкоголь с объёмной долей этилового спирта выше 18% с текущих 643 до 673 руб. за 1 л безводного этилового спирта.

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