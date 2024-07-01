Тарифы на ЖКУ, льготная ипотека, реестр многодетных: нововведения июля

«Новый Калининград» кратко рассказывает о нововведениях, вступающих в силу в июле. Большинство из них так или иначе связано с финансами. Подробности — в нашем традиционном обзоре.

Жилищно-коммунальные услуги

С 1 июля в России повышают тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Средние индексы изменения размера платы за ЖКУ на 2024–2028 годы по регионам правительство утвердило в ноябре 2023 года. Также были установлены предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям.

Предельный индекс платы для Калининградской области установлен в размере 13% и ограничивает всю сумму платы по всем услугам, в муниципальных образованиях такой индекс ограничен величиной с учётом отклонения +4,9% и установлен в размере 17,9%.

В Санкт-Петербурге плановую индексацию тарифов отменили. Правительство Калининградской области этому примеру решило не следовать.

Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны теперь будут оплачивать ЖКУ без банковской комиссии.

Ипотека

С 1 июля в России перестаёт действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал изменение условий семейной ипотеки. Льготная ставка 6% будет доступна для семей с двумя детьми, проживающих в небольших городах или в регионах с недостаточным объёмом жилищного строительства. При этом возраст детей будет не важен. Главное, чтобы хотя бы один ребёнок был несовершеннолетним. Аналогичные условия будут действовать для семей, которые хотят построить свой дом, независимо от региона.

До 31 декабря 2024 года продолжает действовать IT-ипотека с льготной ставкой до 5% годовых. Бессрочно действуют сельская и военная ипотеки.

Кредиты

С 1 июля Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам. Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.

Надбавки по необеспеченным потребительским кредитам будут в большей степени влиять на кредиты наличными с высоким уровнем полной стоимости, по которым риски заёмщиков выше, а также на кредитные карты.

Также меняется порядок погашения задолженности по потребительскому кредиту. Приоритетным становится погашение по процентам. Пени и штрафы будут гаситься в последнюю очередь.

Многодетные

С 1 июля в России начинает действовать реестр многодетных семей, который должен упростить механизм получения льгот. В правительстве Калининградской области до этого срока обещали включить в региональный реестр около 17 тыс. семей. Выплаты и льготы гарантированы тем, кто воспитывает троих и более детей до совершеннолетия старшего ребенка или достижения им возраста 23 лет в случае очной учёбы.

В июле обладатели удостоверения многодетной семьи в Калининградской области должны получить разовую денежную выплату для подготовки ребёнка к школе. Средства в размере пяти тысяч рублей обещают перечислить на каждого ребёнка 6-18 лет. Если удостоверения нет, единоразовую меру соцподдержки можно получить и до конца 2024 года, если оформить документ не позднее 30 ноября. Для этого следует обратиться в МФЦ или Центр социальной поддержки населения.

Пенсии

С 1 июля индексируются пенсии россиянам старше 80 лет, военным пенсионерам и членам их семей, проживающим в новых регионах РФ, пенсионерам, закончившим трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, пенсионерам, уволившимся в июне 2024 года, а также тем, кто получил I группу инвалидности.

Также с 1 июля меняется определение способа выплаты накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования. Теперь пенсионер сможет получить единоразовую выплату, если расчётная сумма накопительной пенсии окажется меньше 10% от прожиточного минимума.

Госпошлины

С 1 июля увеличивается ряд пошлин за оформление документов иностранцам и лицам без гражданства: за выдачу вида на жительство, разрешения на временное проживание в РФ, регистрацию по месту жительства в РФ, выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников, выдачу разрешения на работу, приём в гражданство РФ, выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства.

Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет с 5 000 до 6 000 руб., а за его выдачу детям в возрасте до 14 лет — с 2 500 до 3 000 руб. Напомним, что для жителей Калининградской области услуга бесплатна.

Алкоголь

С 1 июля в России выросли минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Речь о водке, бренди и коньяке. В перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице, предлагается также включить ром.

Мошенничества

С 25 июля меняются механизмы борьбы с хищением денежных средств со счетов. Изменения внесены в закон о национальной платёжной системе. В частности, установлено, что теперь оператор по переводу денежных средств обязан проверять наличие признаков перевода без добровольного согласия клиента до момента списания либо при приёме к исполнению распоряжения клиента.

При выявлении операции, соответствующей признакам перевода денежных средств без добровольного согласия, приём к исполнению распоряжения клиента приостанавливается на 2 дня. При выявлении соответствующих операций с использованием платёжных карт, перевода электронных денежных средств или перевода с использованием СБП оператор отказывает в совершении соответствующей операции.

В ряде случаев банки будут обязаны возмещать гражданам средства, украденные мошенниками со счетов.