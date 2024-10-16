СМИ: потребление икры в России под угрозой из-за резкого роста цен

Розничные продажи красной икры в сентябре 2024 года снизились в России на 8% год к году. Сентябрь стал вторым месяцем, когда спрос показывал снижение. В августе продажи сократились на 10%, пишет «Коммерсант».



К сокращению потребительского спроса привели резкий рост цен и снижение предложения красной икры из-за трехкратного падения вылова горбуши. Спонтанных покупок икры становится меньше, отмечают продавцы. Средний чек при покупке красной икры в России в сентябре составил 3,3 тыс. руб.

Икра лососевых формирует 60–65% рынка в денежном выражении. Еще 5% занимает осетровая, 4% — икра минтая, 3–4% — имитированная лососевая, по 2–3% — трески и имитированная осетровая. Спрос на красную икру в России имеет выраженный сезонный характер. На декабрь приходится 50% годовых продаж.

К пиковому периоду спроса ситуация усугубится из-за того, что в рознице закончатся запасы, сделанные в прошлом году, считают эксперты.

По данным Росстата, оптовые цены на красную икру в августе 2024 года достигли 4,8 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись на 50% год к году. На стоимость влияет объём предложения, ставки кредитования и инфляция. Участники рынка заметили более выраженный рост — примерно в 1,8 раза за месяц.

К 15 октября вылов тихоокеанских видов лосося составил в России 231 тыс. тонн, сократившись в 2,6 раза год к году и на 15% относительно 2022 года. Результат может стать худшим за 20 лет.

В сентябре икра лососевых рыб, по данным Калининградстата, вошла в число наиболее подорожавших продуктов в регионе. Её цена выросла на 9,4% до 6374,7 руб. за кг.