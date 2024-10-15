Калининградстат: за месяц сливочное масло выросло в цене на 12%

В сентябре сливочное масло прибавило в цене 12,1%. Его стоимость составила 1047,8 руб. за килограмм. Среди наиболее подорожавших товаров также икра лососевых рыб (+9,4%, цена — 6374,7 руб. за кг), апельсины (+8,1%, 179,8 руб./кг), свежие помидоры (+7,12, цена — 211,9 руб./кг) и лимоны (+6,7%, цена — 201,1 руб./кг). Об этом сообщает Калининградстат.

Наиболее значительное снижение цен в сентябре зафиксировано на свёклу, подешевевшую за месяц на 25,8%. Её стоимость за килограмм составила 46 рублей. Цена на килограмм белокочанной капусты снизилась на 20,6%, приобрести её можно за 33,4 рубля. Картофель подешевел на 14,3% (45,5 руб. за кг.).

Во время недавнего мониторинга цен «Новый Калининград» выяснил, что в «Спаре» товар производства АО «Молоко» подорожал на 30 рублей за пачку, в «Пятёрочке» — на 32 руб., в «Виктории» — сразу на 60 руб. В итоге 180 г «Крестьянского» сливочного масла жирностью 72,5% сейчас стоит там 249,9 руб. Представители министерства сельского хозяйства Калининградской области объяснили рост цен на масло «общероссийской тенденцией», связанной с дефицитом молочного жира и ростом цен на него.