Беспрозванных уточнил, какие семьи в Калининградской области считаются многодетными

В Калининградской области официально дано определение семьям, которые могут считаться многодетными. Соответствующий указ, подписанный губернатором Алексеем Беспрозванных, опубликован на портале правовой информации облправительства.

Согласно документу, к категории многодетной относится «семья, состоящая из 2 родителей, состоящих в зарегистрированном браке, либо 1 родителя, имеющих (имеющего) 3 и более детей ( рожденных и (или) усыновленных (удочеренных), пасынков, падчериц), не достигших возраста 18 лет, совершеннолетних детей в возрасте от 18 до 23 лет при условии их обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме, в которой дети и 1 или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, а также 1 из супругов и не менее 3 несовершеннолетних детей имеют регистрацию по месту жительства (пребывания) в Калининградской области».

Указ был подписан 14 октября и вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования.

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Напомним, что с 1 июля 2024 года в России начал действовать реестр многодетных семей. В целом по стране в него включены более 2,2 млн семей. Из них 10531 — из Калининградской области. Для получения льгот и пособий необходимо оформить удостоверения многодетных. По состоянию на 23 июля в регионе таких документов было выдано порядка 11 тысяч.