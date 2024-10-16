Облвласти предложили увеличить налог на дорогую недвижимость юрлиц

Областные власти предложили увеличить налог на дорогую недвижимость для юридических лиц. Об этом на заседании комитета Заксобрания заявил министр финансов Калининградской области Виктор Порембский.

Как отметил чиновник, законопроект направлен на «донастройку налогового режима» в регионе. Поправки подразумевают изменение ставки для объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. Порембский предложил увеличить налог с 2% до 2,5% с 1 января 2025 года. Комитет Заксобрания рекомендовал вынести вопрос на рассмотрение на ближайшем заседании парламента.

Министр пояснил, что в регионе находятся 20 подобных объектов недвижимости. Ими владеют 15 юридических лиц. По словам чиновника, к этим объектам относятся «большие торговые и деловые центры».

Подобное изменение налоговой ставки для дорогой недвижимости предложили депутаты горсовета Калининграда. Согласно проекту решения, физлицам также придётся уплачивать повышенный налог на недвижимость, кадастровая стоимость которой будет превышать 300 млн рублей. Публичные обсуждения продлятся до среды, 16 октября.