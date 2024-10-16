Прокуратура добилась перерасчета платы за водоснабжение в Зеленоградском районе

В Зеленоградском районе гражданам и муниципальным учреждениям был выполнен перерасчет платы за водоснабжение после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Было установлено, что с января по июнь 2024 года жителям поселков, а также школам и детским садам на территории района производилась подача водоснабжения ненадлежащего качества. При этом размер платы в данный период не снижался. Прокурор Зеленоградского района внес представление директору ГП КО «Водоканал». В итоге потребителям выполнен перерасчет платы за водоснабжение на общую сумму более 500 тыс. рублей.