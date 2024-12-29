Два посёлка под Зеленоградском пожаловались на резкое ухудшение качества воды

Два посёлка под Зеленоградском пожаловались на резкое ухудшение качества воды
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Жители двух поселков Зеленоградского района пожаловались на резкое ухудшение качества воды. О том, что с вечера 28 декабря проблемы с качеством водоснабжения появились у жителей Малиновки и Вишневого, признали в областном «Водоканале».

«Аварийные бригады областного „Водоканала“ уже тщательно обследуют территорию и сети, в том числе находящиеся на балансе у частной организации, для выяснения причины загрязнения, — сообщали в пресс-службе организации. — После будут предприняты все необходимые меры в рамках зоны ответственности предприятия для скорейшего разрешения ситуации».

В пресс-службе добавили, что жители могут круглосуточно узнавать подробности о ходе проведения работ по телефону 8 (4012) 555-151, доб. 1. По этому же номеру они могут заказать подвоз воды в цистернах.

В октябре этого года гражданам и муниципальным учреждениям в Зеленоградском районе был выполнен перерасчёт платы за водоснабжение после вмешательства прокуратуры.

Ведомством было установлено, что с января по июнь 2024 года жителям поселков, а также школам и детским садам на территории района производилась подача водоснабжения ненадлежащего качества. При этом размер платы в данный период не снижался. В итоге потребителям был выполнен перерасчёт платы за водоснабжение на общую сумму более 500 тыс. рублей.

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