Власти разрешили построить мусорный полигон в Корнево под Багратионовском

Министерство по градостроительной политике выдало разрешение на строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения ТКО на территории Багратионовского округа. Участок находится под посёлком Корнево. Как следует из реестра министерства, разрешение выдано ООО «Сибинвестрой».

Компания получила разрешение на строительство 42 зданий и сооружений на участке с кадастровым номером 39:01:000000:1233. По данным публичной кадастровой карты, участок находится в собственности публично-правовых образований, на территории АОЗТ «Октябрьский». Площадь — 1 240 000 кв. метров, кадастровая стоимость 55 849 600 млн рублей. Разрешение на строительство выдано 3 октября, действовать оно будет до 3 августа 2027 года.

Напомним, ранее власти заявляли, что его строительство планировалось начать в 2022 году. Заключенным между правительством области и концессионером соглашением предусматривалось, что должен быть построен современный сортировочный комплекс с системой отбора органических отходов для последующего компостирования. Однако сроки сдвинулись: в марте 2023 года министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин заявлял, что «на сегодняшний день окончание строительства — 2024 год с учетом всех экспертиз». В сентябре 2024 года проект строительства мусорного полигона получил положительное заключение государственной экспертизы.