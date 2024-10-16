Власти разрешили построить мусорный полигон в Корнево под Багратионовском

Все новости по теме: Строительство

Министерство по градостроительной политике выдало разрешение на строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения ТКО на территории Багратионовского округа. Участок находится под посёлком Корнево. Как следует из реестра министерства, разрешение выдано ООО «Сибинвестрой».

Компания получила разрешение на строительство 42 зданий и сооружений на участке с кадастровым номером 39:01:000000:1233. По данным публичной кадастровой карты, участок находится в собственности публично-правовых образований, на территории АОЗТ «Октябрьский». Площадь — 1 240 000 кв. метров, кадастровая стоимость 55 849 600 млн рублей. Разрешение на строительство выдано 3 октября, действовать оно будет до 3 августа 2027 года.

Напомним, ранее власти заявляли, что его строительство планировалось начать в 2022 году. Заключенным между правительством области и концессионером соглашением предусматривалось, что должен быть построен современный сортировочный комплекс с системой отбора органических отходов для последующего компостирования. Однако сроки сдвинулись: в марте 2023 года министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин заявлял, что «на сегодняшний день окончание строительства — 2024 год с учетом всех экспертиз». В сентябре 2024 года проект строительства мусорного полигона получил положительное заключение государственной экспертизы.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter