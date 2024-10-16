Под Зеленоградском разрешили построить выставочный зал «Эко-посольство»

Правительство Калининградской области выдало разрешение на строительство выставочного зала «Эко-посольство» в посёлке Сосновка под Зеленоградском. Документ опубликован на сайте министерства градостроительной политики региона.
Согласно указанным данным, выставочный зал построят на улице Калининградской на участке с кадастровым номером 39:05:011008:245. Общая площадь здания составит 1046,9 кв. м.Разрешение выдано зеленоградскому ООО «Итакос» 30 сентября, действовать оно будет до 15 июля 2025 года. Ранее компания принимала участие в строительстве экоплощадки «Зелёный кот» и Музея мусора в Сосновке.