С начала года стоимость аренды «однушки» в Калининграде выросла на 42,7%

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Калининград оказался на 10-м месте среди российских городов по стоимости аренды однокомнатной квартиры. В областном центре съём «однушки» обойдётся в среднем в 30813 руб. в месяц. Как отмечает портал «Мир квартир», стоимость её аренды с начала года выросла на 42,7%.

Месячная аренда двухкомнатной квартиры также выросла — на 33,3%, достигнув 38605 руб. в месяц. За месяц аренды трёхкомнатной квартиры в среднем необходимо заплатить 44409 руб. Прирост в цене с начала года составил 32,3%.

На первых местах среди городов с самой дорогой стоимостью аренды однокомнатных квартир Москва (54758 руб.), Сочи (42191 руб.) и Санкт-Петербург (41054 руб.). Прирост в цене с начала года в этих городах составил 16,6, 27 и 29,3% соответственно. В топ-10 также вошли Якутск, Хабаровск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Московская область.

Ранее сообщалось, что спрос на долгосрочную аренду квартир в Калининграде вырос в III квартале 2024 года на 5%, а предложение увеличилось на 27%. При этом «однушками» стали интересовать арендаторов на 8% чаще.

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