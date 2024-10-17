Власти предлагают сохранить размер допустимой доли расходов за ЖКХ в 22%

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Министерство социальной политики Калининградской области предлагает оставить на прежнем уровне максимальный порог расходов жителей на ЖКХ, после превышения которого возможно получение субсидий. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения на сайте правительства региона.

Согласно проекту, новое постановление имеет технический характер, в тексте изменяется год с 2024 на 2025. Максимально допустимую долю расходов жителей региона на оплату ЖКХ в 2025 году предлагают оставить на прежнем уровне в 22%. Предполагается, что на субсидии смогут рассчитывать жители, расходы которых на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи превышают этот порог. 

Напомним, в апреле 2024 года на заседании Заксобрания уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин отметил, что по уровню поддержки семей по оплате ЖКУ регион находится на последнем месте на Северо-Западе — 148 тысяч семей получают поддержку, средний размер которой 616 рублей.

Как ранее писал «Новый Калининград», аналогичный показатель в Москве составляет 10%, в Санкт-Петербурге — 14%.


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